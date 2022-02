Gosens, prima convocazione in Milan-Inter con possibile debutto? – CdS

Gosens è pronto per essere convocato per la prima volta da Simone Inzaghi da quando è arrivato all’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno tedesco in Milan-Inter potrebbe fare addirittura il suo debutto.

PRIMA CONVOCAZIONE – Gosens ieri ha svolto tutto l’allenamento con il resto della squadra e dunque sarà convocato per la prima volta da Simone Inzaghi da quanto è arrivato in nerazzurro. In Milan-Inter potrebbe addirittura trovare il suo debutto assoluto nei minuti finali, giusto per fargli respirare l’aria di San Siro con un bel debutto al derby.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti