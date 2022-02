Milan-Inter, altro convocato per Inzaghi? Un ballottaggio a destra – CdS

Milan-Inter, non solo Robin Gosens (vedi articolo). Secondo il collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, anche un altro giocatore potrebbe tornare tra i convocati. Un dubbio di formazione, poi, per Simone Inzaghi.

LE ULTIME – Milan-Inter sarà anche la partita del ritorno di Joaquin Correa? L’attaccante argentino sta per tornare a disposizione di Simone Inzaghi tant’è che potrebbe addirittura essere convocato per la sfida di Coppa Italia, contrariamente da quanto detto nelle ultime ore. L’argentino ha lavorato anche lui con il resto del gruppo e quindi potrebbe ritrovare questa chance. Per quanto riguarda la formazione, invece, tornano Milan Skriniar e Lautaro Martinez dal 1′, l’unico ballottaggio – al momento -, potrebbe essere sulla fascia destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, con il primo leggermente favorito sul secondo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti