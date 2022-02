Zoff: «La Juventus rincorre con Vlahovic ma l’Inter è la favorita»

Dino Zoff, oggi in occasione dei suoi 80 anni, in un’intervista a Bruno Longhi su Sportmediaset ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A con la Juventus che rincorre Inter, Milan e Napoli.

LOTTA SCUDETTO – Dino Zoff in occasione dei suoi 80 anni dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A: «La Juventus ormai da tempo ha intrapreso la strada del recupero, prima ancora che arrivasse Vlahovic. Con lui, che è fortissimo, diviene sicuramente più facile provare a raggiungere l’obiettivo. Davanti, lo sappiamo, ci sono squadre forti e tra queste l’Inter che è la favorita, il Milan che non molla e il Napoli che si è confermato vincendo all’Olimpico con la Lazio. Ma i tre punti permettono rincorse, anche quelle apparentemente difficili».

Fonte: Sportmediaset.it – Bruno Longhi