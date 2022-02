Caicedo condizione precaria. Novità Correa: le ultime sull’attacco dell’Inter – TS

Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, l’Inter in questo momento ha un evidente problema nel trovare la via del gol, soprattutto con gli attaccanti. Caicedo non dà il contributo sperato e Correa è appena rientrato. Ecco la situazione riguardo l’attacco nerazzurro.

COSA MANCA – Quello che manca all’Inter secondo il quotidiano di Torino è un vero e proprio terminale offensivo, considerando le caratteristiche tecniche di Edin Dzeko. In realtà questo compito dovrebbe essere affidato a Lautaro Martinez, che però ormai è a secco da tantissime partite. Felipe Caicedo, acquistato a gennaio per sopperire all’infortunio di Correa, di fatto non è mai riuscito a dare il suo contributo e inoltre contro il Genoa ha dimostrato il perché finora non avesse ancora esordito, evidenziando uno stato di forma alquanto precario. Joaquin Correa, invece, oggi dovrebbe tornare tra i convocati anche se si andrà cauti prima di buttarlo nella mischia. Simone Inzaghi, comunque, è convinto che basti un gol degli attaccanti per uscire dal tunnel di negatività in cui si è infilata la squadra.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino