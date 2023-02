Di Canio: «Dzeko ha migliorato Lautaro Martinez. Lo farei giocare titolare»

Di Canio parla in occasione di Inter-Porto. Il dubbio per Inzaghi rimane in avanti: Dzeko o Lukaku. L’ex giocatore punta le sue fiches sul bosniaco

MIGLIORA TUTTI − Le parole di Paolo di Canio, che non ha dubbi sull’attaccante da schierare al fianco del Toro: «Nel gioco di Inzaghi Dzeko è titolare e lo sarebbe a prescindere anche dall’età. In questo sistema, lui viene in contro attira a sé il centrale e permette l’inserimento dei centrocampisti. In questo anno e mezzo, Lautaro Martinez è migliorato con Dzeko. E prima si pensava che Lautaro Martinez non potesse giocare bene senza Lukaku. Il Porto gioca basso, serve del movimento e Lukaku che gioca di spalle la porta non sarebbe utile. Dzeko mi è sembrato poco produttivo quando è entrato. È abbastanza diesel per età e caratteristiche». Le sue parole su Sky Sport 24.