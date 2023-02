Wanda Nara: «Inter, con cessione di Icardi fatto squadrone. Io mi do 10!»

Wanda Nara racconta la cessione di Icardi al Psg. L’agente dell’attaccante argentino, ospite a Belve, ha parlato del vissuto all’Inter e della fascia di capitano tolta

MERITO MIO − Wanda Nara racconta il passaggio di Icardi al PSG: «Alla fine non è andata male all’Inter perché ho portato 70 milioni al club, hanno vinto il campionato e hanno fatto uno squadrone della madonna con la vendita di Icardi al Psg, che l’ho portato io lì. Essendo donna le cose buone non si vedono, se fosse stato un uomo sarebbe stato sulla copertina di tutti i giornali. Da procuratore mi do un 10».

RAPPORTO − Wanda Nara sul rapporto con l’Inter: «Fascia di capitano? Mauro non ha mai parlato, aveva una ferita enorme. A volte i club hanno bisogno di vendere i giocatori più importanti. Con Ausilio viviamo nello stesso condominio, anche con Marotta. Con loro è rimasto un buon rapporto. Icardi ha fatto più di 200 gol all’Inter. Anche la società lo sa che Icardi ha rifiutato Juventus e Real Madrid».