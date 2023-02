Inter-Porto, Inzaghi deciso su Lukaku e Brozovic: scelte ormai fatte − SI

L’Inter è quasi pronta alla sfida di domani sera contro il Porto. Inzaghi ha ancora dei dubbi da sciogliere e ciò è stato confermato anche da Tancredi Palmeri in collegamento da San Siro per Sportitalia. In particolare i dubbi dell’allenatore riguardano la possibilità di schierare dal primo minuto Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

INCERTEZZE − Domani contro il Porto l’Inter sarà atteso da una sfida abbastanza complicata. Per questo motivo Inzaghi vuole essere sicuro di puntare sugli uomini migliori. Come riportato dal giornalista Tancredi Palmeri, il tecnico nerazzurro nelle prossime ore dovrebbe sciogliere le riserve su Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Le sue parole: «Domani San Siro Sarà tutto esaurito. L’Inter ha una grande carica e Simone Inzaghi in mattinata ha fatto capire che Brozovic e Lukaku quasi sicuramente non partiranno dall’inizio. Ovviamente la sicurezza può averla solo l’allenatore piacentino, che ha anche detto che chi non partirà comunque entrerà dalla panchina. Quindi si va verso l’undici che ha stroncato le grandi avversarie da ottobre a oggi dal Barcellona in poi».