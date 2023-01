Del Piero: «Lautaro Martinez? Che serenità dopo Qatar! Inter ai suoi piedi»

Del Piero si espresso su Lautaro Martinez, attaccante che sta trascinando l’Inter a suon di gol e prestazioni. L’ex Juventus lo ritiene più sereno dopo il Mondiale. Le sue parole in collegamento su Sky Calcio Club

TRASCINATORE − Alessandro Del Piero commenta il momento del Toro: «Lautaro Martinez? Dà grande continuità, credo abbia trovato una sorta di serenità interiore dopo il Mondiale nonostante non lo abbia visto grande protagonista. L’Inter è ai suoi pedi, li sta trascinando. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma escludendo il percorso del Napoli quello che stanno offrendo le altre squadre è qualcosa di straordinario. Cinque squadre in pochi punti per la Champions League. L’Inter ha una rosa altamente competitiva, può tranquillamente battersi per il titolo ma ha fatto fatica fino a due settimane fa».