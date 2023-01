Pioli guarda all’Inter e alla vetta: «Più è alta più è grande la soddisfazione»

Pioli dopo la sconfitta per 2-5 del Milan a San Siro con il Sassuolo sprona la squadra a sfruttare il derby con l’Inter del 5 febbraio per scalare la vetta e raggiungere l’obiettivo zona Champions League. Di seguito le sue parole a Milan TV.

VETTA – Stefano Pioli dopo Milan-Sassuolo non se la sente di chiedere scusa ma chiede ai suoi di sfruttare nel migliore dei modi il prossimo derby con l’Inter: «Da parte mia è facile chiedere scusa per la sconfitta ma nessuno di noi, né io né tantomeno i miei giocatori, voleva fare una partita così e prendere cinque gol in casa. Questo ci deve aiutare e spronare per non ripetere più certe prestazioni sfruttando anche una grande partita. Perché le grandi partite sono certamente più complicate ma più è difficile la vetta da scalare e più è alta la soddisfazione di raggiungere certi obiettivi. Solo noi possiamo rimediare a questa situazione».