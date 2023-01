Trevisani: «Inter, se Correa è questo giochi Carboni! Tanto da verificare»

Trevisani, fra le varie critiche, non capisce perché Inzaghi stia insistendo su Correa. Ecco l’analisi sull’Inter del giornalista, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1.

LA VALUTAZIONE – Da Riccardo Trevisani arriva un voto a Simone Inzaghi per quanto fatto sinora: «6.5 perché è dentro in tutte le competizioni, ma non è un voto altissimo. Secondo me ci sono delle grandi cose da verificare nell’Inter, dalla tenuta difensiva a soprattutto quella mentale. Si dice di dover cercare di recuperare dei giocatori, ma se Joaquin Correa è questo che giochi Valentin Carboni! Federico Dimarco può fare una partita novanta minuti? Non c’è un regolamento che dice il contrario».