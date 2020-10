Del Piero: “Inter, oggi occasione non solo per...

Del Piero: “Inter, oggi occasione non solo per Eriksen. No autodistruzione”

Del Piero presenta Inter-Borussia Monchengladbach, che si giocherà oggi alle ore 21. L’ex giocatore della Juventus, intervenuto in collegamento dagli Stati Uniti durante “Champions League Show” su Sky Sport, ritiene che l’esordio in coppa sia determinante non solo per Eriksen.

LA CHANCE – Alessandro Del Piero analizza i temi della partita odierna: «Occasione per l’Inter, non solo per Christian Eriksen. Anche per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, per confermarsi il campione che tutti volevano quest’estate. Occasione per l’Inter in generale perché è una squadra che ha grandissime potenzialità, una rosa impressionante. Quelli che hanno in rosa fanno paura, hanno un allenatore che ha grandissima voglia di vincere e questo è fondamentale. Bisogna capire se, come spesso succede all’Inter, in alcuni momenti schiacciano il pulsante dell’autodistruzione. Spesso, quando le cose vanno bene, c’è un mese di vuoto: è successo a Luciano Spalletti, a Roberto Mancini e ad altri. Questo ha fermato l’Inter, che ha le potenzialità per vincere il campionato: l’aveva anche l’anno scorso al primo anno di Conte, poi la Champions League è un’altra cosa e lo sappiamo».