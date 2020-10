Paparesta: “Conte vuole sfidare la sorte. Inter, due giocatori fondamentali”

Condividi questo articolo

Gianluca Paparesta

Paparesta non è d’accordo con le scelte di Conte in questo avvio di stagione dell’Inter, soprattutto in difesa. L’ex arbitro, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha puntato il dito contro Kolarov che è stato il peggiore nel derby di sabato.

SISTEMATA DIETRO – Così Gianluca Paparesta: «Antonio Conte vuole sfidare un po’ la sorte, o comunque vuole dimostrare anche qualcosa che non gli viene richiesto. Insistere su Aleksandar Kolarov nei tre centrali secondo me è un azzardo: non aveva già premiato nelle partite precedenti, riproporlo in casa col Milan è stata una follia. Anche per lo stesso giocatore è costata tantissimo, perché i due gol sono arrivati su due suoi errori. Sicuramente dovranno essere riviste certe dinamiche, puntando su giocatori di sicura affidabilità in quei determinati ruoli: non dimentichiamo che l’Inter ha una rosa davvero forte e dei giocatori che faranno ancora meglio rispetto all’anno scorso. Le critiche tattiche a Conte? Secondo me, in questo momento, sono giuste. Vuole imporre il suo gioco, dimostrare che ha ragione lui, ma in questa fase iniziale del campionato bisogna partire dalle certezze. Poi, nel tempo, si può anche cambiare qualcosa. Due giocatori saranno fondamentali: uno è Romelu Lukaku, l’altro è Nicolò Barella. È proprio il giocatore che può aiutare l’Inter in qualsiasi zona del campo: per me Barella non è considerato come invece dovrebbe esserlo, perché fa la differenza».