Inter-Borussia Monchengladbach, la Champions League chiama: serve sprintare

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Borussia Monchengladbach è l’esordio dei nerazzurri in questa Champions League. Stasera alle ore 21 si torna a giocare in campo internazionale, con tanto da dimostrare e la necessità di indirizzare fin da subito il Gruppo B.

PARTIRE BENE PER FINIRE MEGLIO – È solo la prima giornata di Champions League, ma Inter-Borussia Monchengladbach è già uno snodo fondamentale. Vincere oggi vorrebbe dire dare subito la spinta giusta in un girone che, rispetto a quelli delle scorse due stagioni, non ha più due corazzate ma tanto equilibrio, pertanto prendere subito punti ai rivali potrebbe fare la differenza a dicembre. L’Inter torna a giocare una competizione UEFA dopo due mesi esatti dalla finale di Europa League persa col Siviglia: altro incentivo per fare bene oggi. Va dimenticata sia Colonia sia lo “storico” precedente della lattina, stasera sarà tutt’altra partita. Dopo i passaggi a vuoto contro Lazio e Milan si richiede una svolta, in positivo, per sistemare l’avvio altalenante. E magari, perché no, anche vincere con la porta inviolata.

SI CAMBIA? – Antonio Conte ieri, a domanda di Inter-News.it in conferenza stampa, ha dato una possibile novità di formazione. Alexis Sanchez potrebbe essere la sorpresa di Inter-Borussia Monchengladbach: più per Lautaro Martinez che per l’intoccabile Romelu Lukaku. Con Alessandro Bastoni che recupera solo per la panchina dopo il Coronavirus, assieme a Radja Nainggolan, la difesa non dovrebbe variare rispetto al derby. Sarà fondamentale, in questo caso, il contributo dei centrocampisti. Fra di loro potrebbe esserci pure Christian Eriksen, che deve svegliarsi soprattutto come atteggiamento. Il Borussia Monchengladbach, invece, sembra avere molti meno problemi di formazione, almeno sulle scelte (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Borussia Monchengladbach, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).