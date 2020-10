Inter-Borussia Monchengladbach, formazione fatta per Rose? Le scelte

Condividi questo articolo

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Inter-Borussia Monchengladbach si giocherà domani alle ore 21 e sarà l’esordio in Champions League delle due squadre. Rose sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la formazione.

TUTTO DECISO? – Alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach si è presentato in conferenza stampa, come di consueto, Marco Rose. Il tecnico dei tedeschi non ha dato particolari notizie di formazione (vedi articolo), come a far intendere che abbia già deciso chi schierare domani al Meazza. Le assenze, fra cui Valentino Lazaro (in prestito dall’Inter) e Denis Zakaria, scremano peraltro il gruppo a disposizione per la partita di domani: c’è un positivo al Coronavirus, Jordan Beyer (notizia non dell’ultimo momento, oltretutto), ma non è un titolare. Sarà un 4-2-3-1, con Ramy Bensebaini di gran lunga favorito su Oscar Wendt come terzino sinistro (anche se lo svedese è più difensivo e potrebbe essere usato come arma per arginare Achraf Hakimi). Marcus Thuram, al debutto in Champions League, sarà largo a sinistra con Jonas Hofmann sulla fascia opposta. Il leader del Borussia Monchengladbach, ossia Lars Stindl, nel ruolo di trequartista con Alassane Pléa centravanti. Davanti alla difesa Christoph Kramer e Florian Neuhaus. Questa la probabile formazione di Rose per Inter-Borussia Monchengladbach: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Pléa.