Lazio, strepitoso tris al Borussia Dortmund! Akpa-Akpro gol da sogno

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

La Lazio torna in Champions League dopo tredici anni e lo fa in grandissimo stile. 3-1 dei biancocelesti al Borussia Dortmund, Immobile punisce il suo passato ma la grande storia è quella di Akpa-Akpro: gol al debutto europeo.

CHE ESORDIO! – Non poteva chiedere di meglio la Lazio dal ritorno in Champions League. 3-1 dei biancocelesti al Borussia Dortmund e inizio perfetto nel Gruppo F. Ci vogliono cinque minuti per il più classico dei gol dell’ex, quello di Ciro Immobile. Il centravanti sfrutta un orrore della difesa tedesca e, servito da Joaquin Correa, batte una sorta di rigore in movimento per l’immediato 1-0. È una Lazio spettacolare quella del primo quarto di gara, col Borussia Dortmund che non riesce a trovare le contromisure. Per due volte i biancocelesti vanno vicini al raddoppio e al 23’, dopo la seconda di queste occasioni, arriva il secondo gol: corner di Luis Alberto, colpo di testa di Luiz Felipe sul primo palo e il portiere giallonero Marvin Hitz si manda il pallone in porta da solo addirittura di testa. Autogol piuttosto particolare, ma il 2-0 è realtà. Nella ripresa il Borussia Dortmund prova a rimettersi in partita: accorcia le distanze al 71’, con errore di Patric e cross basso di Giovanni Reyna per l’altro figlio d’arte Erling Haaland, che con un potente sinistro sotto la traversa dimezza lo svantaggio. Durano però poco le speranze tedesche, perché tempo cinque minuti e la Lazio triplica. Immobile stavolta si traveste da uomo assist e dal fondo mette in mezzo per Jean-Daniel Akpa-Apro, che corregge in rete da due passi. Debutto da sogno per l’ivoriano appena entrato: il ventottenne, al debutto assoluto nelle competizioni UEFA, fino alla scorsa stagione era alla Salernitana dove arrivò da svincolato a febbraio del 2018. Lazio in testa col Club Brugge (1-2 allo Zenit).