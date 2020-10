Rose: “Inter, sistema invariato dall’Europa League. No vendetta, Conte…”

Condividi questo articolo

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter in programma alle ore 21. Queste le risposte date dal tecnico tedesco ai giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it.

CONFERENZA ROSE – Questa la conferenza stampa di Marco Rose alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach.

Un giudizio sulla squadra di Conte?

Ho chiesto al mio responsabile perché mi avesse mandato il video con solo i migliori momenti dell’Inter, ma invece era tutto. Sappiamo che è una squadra eccellente, con elementi di spicco e situazioni chiarissime dettate da Conte. Lukaku si trova benissimo in questa modalità di gioco, ci sono tantissime qualità individuali. Anche a livello difensivo c’è tanta forza.

Quali prospettive ha il Borussia Monchengladbach in vista del girone con Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk?

Per quanto riguarda le condizioni penso che siano uguali per tutti. Domani abbiamo soltanto mille spettatori, ci piacerebbe averne di più. Sappiamo qual è la qualità dei nostri rivali, Inter e Shakhtar Donetsk oltre al Real Madrid. Noi cercheremo, in quanto Borussia Monchengladbach, di far valere le nostre qualità in ogni partita.

Si è parlato tantissimo in Italia della famosa partita della “lattina” del 1971. Volete vendicare quell’episodio?

Vendicarsi è una parola forse un po’ troppo forte… Il calcio non è una questione di vendette, sappiamo che Bonhof che c’era in quella partita ci tiene tanto. Si è sentito trattato in modo molto ingiusto, sto parlando di una persona che adesso è nel nostro ufficio di presidenza. Ne parliamo, però con un sorriso ironico: adesso andiamo a scrivere un nuovo capitolo con queste due partite di quest’anno.

Ha parlato Rose con Lazaro dell’Inter?

Sì, ma lui deve stare attento perché è solo in prestito (sorride, ndr). Abbiamo parlato sicuramente dell’Inter e abbiamo individuato tutta una serie di punti di forza, che lui ci ha confermato. Ha parlato in grandissimi toni della squadra, anche della società. Si parla tanto di Lukaku e Lautaro Martinez, però penso che uno come Brozovic macini chilometri e chilometri in ogni partita. Barella è un giovane di grandissima qualità, Hakimi lo conosciamo anche sulla base dell’esperienza in Bundesliga. Ci sono grandissimi giocatori, anche Vidal che è stato al Bayern Monaco: potrei citarne altri sette o otto. Anche l’Inter ha avuto problemi col Coronavirus, ma domani scenderà in campo una squadra di altissimo livello.

Come trascorrerete la vigilia, considerate tutte le restrizioni?

Intanto l’allenamento di vigilia l’abbiamo fatto qui da noi (in Germania, ndr), per risparmiare energie. Domani ci sarà una rifinitura, ci faremo una passeggiata davanti all’hotel. Cercheremo di sfruttare il massimo per fare una grande partita.

Domanda di Inter-News.it per Rose: avete visto differenze fra la partita dell’Inter col Bayer Leverkusen e le prime quattro di questa stagione?

Penso che il sistema di gioco sia rimasto invariato: difesa a tre, ali che fanno su e giù, centravanti a rotazione. A volte il vertice basso, a volte il trequartista, spesso con mutazioni durante la partita stessa e Brozovic. Pressing molto alto, con meccanismo ben studiato con difese a tre e a quattro. Penso che Conte sia un allenatore con meccanismi ben definiti: il suo gioco vive di questi meccanismi, lui cerca di applicarli. L’Inter per me resta l’élite del calcio europeo.