De Paola: «Scudetto, Inter-Napoli spartiacque. Decisiva solo in un caso»

Paolo De Paola ha parlato di Inter-Napoli, big match previsto a San Siro mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45, in chiave scudetto.

SPARTIACQUE – Queste le parole di Paolo De Paola su Inter-Napoli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «La partita di mercoledì servirà da spartiacque nella lotta scudetto, avrà efficacia solo in caso di vittoria dell’Inter. In caso di pareggio bisognerà vedere i risultati di Milan e Juventus, che si presentano in grande difficoltà contro Salernitana e Cremonese. Una vittoria dell’Inter aprirebbe invece una finestra per le speranze delle altre nella corsa scudetto».