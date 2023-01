Handanovic in scadenza, Inter osserva portieri in scadenza già a gennaio – Sky

Samir Handanovic ha un contratto in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter osserva già al mercato portieri (in scadenza) con un nome in particolare.

PORTA E MERCATO – La prossima stagione il secondo portiere dell’Inter potrebbe cambiare. Samir Handanovic ha un contratto in scadenza nel 2023 e al termine della stagione, se non dovesse rinnovare di un altro anno, deciderà di andare altrove (o restare nello staff tecnico di Simone Inzaghi). Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, l’Inter osserva al mercato portieri in scadenza già da gennaio, con un nome in particolare che è quello di Neto del Bournemouth, che conosce bene il campionato di Serie A. Da capire se accetterà il ruolo di comprimario con André Onana titolare.