Christillin: «Scudetto, Napoli non si ‘sgonfierà’, subito partitone con Inter!»

Evelina Christillin, membro della FIFA, intervenuta questa mattina sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto e Inter-Napoli alla ripresa.

LOTTA SCUDETTO – Evelina Christillin parla così della lotta scudetto, sempre più convinta dal gioco messo in mostra dagli azzurri: «Non siamo abituati a una pausa così lunga e onestamente spero non succeda più. Negli anni scorsi il Napoli ha fatto sempre degli inizi di campionato straordinari e poi, tutti dicevano, si sgonfia nella seconda parte. Stavolta non credo, la pausa c’è già stata, hanno avuto il tempo di rimettersi a posto. Si è visto un gioco straordinario del Napoli, è la squadra che ha proposto il calcio migliore e i risultati parlano chiaro. Tra l’altro si parte subito col botto con il partitone di mercoledì Inter-Napoli e ne vedremo delle belle».