Inter-Napoli, diversi nodi da sciogliere per Spalletti: i dubbi in casa azzurra

Ci sarebbero alcuni ballottaggi in casa Napoli in vista della partita in programma tra le mura amiche dell’Inter mercoledì 4 gennaio.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Francesco Modugno in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, il Napoli si sta allenando in vista della partita in casa dell’Inter. La formazione della squadra azzurra sostanzialmente pare fatta soprattutto davanti con Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano in vantaggio su Hirving Lozano. Ci sarà Stanislav Lobotka a centrocampo. Poi probabilmente Andre Zambo Anguissa e Piotr Zielinski. Riflessioni dietro perché Amir Rrahmani è pronto, ma l’ultima partita l’ha giocata il 9 ottobre, poi l’infortunio a Cremona. Quindi per ora Juan Jesus è leggermente in vantaggio, ma c’è ancora la rifinitura e la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Poi un altro dubbio, un’altra considerazione, visto che in certe partite in cui la squadra avversaria ha grande fisicità, a sinistra l’allenatore azzurro ha quasi sempre preferito Mathias Olivera. Là si trova Denzel Dumfries, quindi rispetto a Mario Rui l’uruguaiano potrebbe essere una soluzione.

Fonte: Sky Sport