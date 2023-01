Inter ad Appiano Gentile, sfida con il Napoli alla ripresa sempre più vicina

L’Inter dopo l’allenamento svolto ieri anche durante il primo giorno del 2023, è tornata oggi ad Appiano Gentile per proseguire con il lavoro in vista della ripresa. Primi giocatori arrivati al campo di allenamento.

RIPRESA VICINA – La ripresa del campionato è sempre più vicina, l’Inter prosegue il lavoro in preparazione dell’importantissima sfida in programma il 4 gennaio contro il Napoli. Dopo aver svolto l’allenamento anche ieri a Capodanno, la squadra è appena arrivata in questi minuti ad Appiano Gentile dove proseguirà con il lavoro in preparazione del big-match anche questo pomeriggio. I primi ad arrivare secondo quanto riportato anche dalle immagini di Sky, sono stati Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu.