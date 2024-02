De Paola: «Inter-Juventus, questa gara incide da un punto di vista»

Paolo De Paola ha parlato dopo Inter-Juventus, partita valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, vinta dalla squadra di Simone Inzaghi per 1-0.

SERIE A – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «L’Inter ha già vinto il campionato? Assolutamente, non ha vinto ancora nulla. Deve battere l’Atalanta per andare a +7, ma basta uno spiffero per riagganciare la situazione. Il discorso è ancora totalmente aperto, certo che da un punto di vista di sicurezze questa partita incide. Allegri sta cercando di limitare l’incendio, di non far pesare questo risultato nella testa della sua squadra. Questa Juventus ha il dovere di puntare allo Scudetto, ma ha dei limiti che io intravedo in panchina. Anche per quanto sono stati pagati diversi giocatori, ci sono dei costi molto elevati e le aspettative su questi giocatori sono molto elevate. Secondo me questa Juve ha delle potenzialità superiori rispetto a quello che si vedono attualmente. Inzaghi deve consacrarsi, non basta vincere una Supercoppa, l’Inter ha il dovere di vincere questo Scudetto».