Bucciantini: «Inter allenata per essere forte! Sbagliati solo 45′ in campionato»

L’Inter ha sconfitto la Juventus a San Siro per 1-0, portandosi a +4 in classifica con una partita da recuperare. Bucciantini, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato così del match

SCUDETTO – Queste le considerazioni di Bucciantini: «Scudetto, corsa chiusa? Quando i più forti sono davanti con una partita in meno c’è una stella polare nel campionato ed è la squadra costruita meglio delle altre, allenata meglio delle altre. È una squadra riuscita, una sconfitta sola perché lasciò il secondo tempo al Sassuolo. Ha sbagliato solo 45 minuti in campionato. L’Inter è forte perché è stata allenata per esserlo. Ieri hanno giocato un’ottima partita, è riuscita a correre di fronte una squadra che ti impedisce di farlo di solito. La Juventus doveva provare forse qualche minuto con Chiesa ed Yildiz insieme, cambiare qualcosa. Nel momento in cui Allegri voleva cambiare si è avvicinato a Sommer, ma quello che era evidente ieri è come sono arrivate a questa partita. Sono due squadre arrivate in modo diverso: il capolavoro della Juventus era essere vicina all’Inter, il lavoro dei nerazzurri è esserci arrivati con questa consapevolezza»,