Ravanelli onesto: «Inter vittoria meritata! Dominato in tutte le partite»

Ravanelli in collegamento con Radio Anch’io Sport è abbastanza onesto nell’analisi della partita che ha visto l’Inter trionfare ai danni della Juventus a San Siro.

VITTORIA MERITATA – Fabrizio Ravanelli commenta in maniera corretta la vittoria dell’Inter contro i bianconeri: «La Juventus mi è sembrata un po’ troppo timida, non pronta per poter giocare queste partite con gli effettivi a disposizione. Mi è sembrata con poca consapevolezza di poter mettere in difficoltà l’Inter. I nerazzurri hanno dimostrato una maturità reduce da un percorso positivo, è una squadra che adesso gioca a memoria e ieri sera ha meritato di vincere perché ha avuto tante occasioni. Szczesny è stato veramente memorabile in qualche parata. L’Inter la scorsa stagione ha perso una finale immeritata, ma nonostante la sconfitta quel tipo di partita ha dato più consapevolezza alla squadra. Adesso si assume la responsabilità di alcuni rischi, come successo anche ieri sera. Oggi ci sono certe squadre che non hanno il coraggio di assumersi queste responsabilità perché poi rischiano di pareggiare o perdere la partita. La Juventus ha vinto delle partite soffrendo fino all’ultimo, mentre l’Inter le ha vinte tutte dominando».