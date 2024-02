La superiorità del centrocampo Inter contro la Juventus, in un dato

L’Inter ha vinto 1-0 contro la Juventus (qui gli highlights), dominando la partita. Il centrocampo nerazzurro ha svolto un ruolo chiave nell’indirizzare il match di San Siro.

MOTORE SINCRONO – Il centrocampo dell’Inter è da mesi il principale innesco del gioco nerazzurro. Ma ieri sera, nella vittoria casalinga contro la Juventus, la mediana di Simone Inzaghi si è superata. Hakan Calhanoglu ha illuminato il prato anche dopo il light show pre-fischio d’inizio, con una regia sontuosa. Nicolò Barella sta confermando l’ottimo avvio di 2024 con un’altra prestazione di grande lucidità e incisione. E infine Henrikh Mkhitaryan continua a far invecchiare un quadro in soffitta al posto suo. I tre moschettieri dell’Inter hanno surclassato i dirimpettai della Juventus, in poche parole. E c’è un dato che lo evidenzia più di altri.

LINEA MAGINOT – Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono stati il motore del gioco dell’Inter contro la Juventus. Mettendo insieme 280 passaggi vincenti contro i 220 di McKennie, Locatelli e Rabiot (fonte: report ufficiale della Lega Serie A). E dai piedi dei tre nerazzurri sono scaturite 4 occasioni da gol con altrettanti tiri. Mentre dai bianconeri arrivano diversi contributi a potenziali occasioni (sempre 4), senza alcun tiro però. C’è però un altro che evidenzia la superiorità e al tempo stesso la centralità vera del centrocampo dell’Inter. Ed è quello dei recuperi. I tre mediani nerazzurri hanno recuperato in totale 21 palloni: esattamente 7 a testa, ovviamente il dato più alto nell’Inter. Sono pertanto la prima trincea per l’avanzata della Juventus, che spesso e volentieri si spegnava proprio addosso ai tre mediani. Grazie anche all’encomiabile sforzo atletico dei tre: Mkhitaryan (12,806 km), Calhanoglu (12,617) e Barella (11,585) sono rispettivamente primo, secondo e quinto giocatore per chilometri percorsi. Un reparto totalmente dominante, in sintesi, in entrambe le fasi di gioco.