De Laurentiis: «Zielinski, non rimprovero lui, io ce l’ho con un altro»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa di Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto con la società partenopea accostato all’Inter.

MAZZARRI – Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa sull’allenatore della squadra azzurra, Walter Mazzarri. «Mazzarri è venuto perché è un amico della famiglia. Quindi Mazzarri ha capito che quando al quarto anno decise di andare a provare l’Inter forse commise un errore di valutazione».

ZIELINSKI – Poi De Laurentiis su Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto con la società partenopea accostato all’Inter. «Il rendimento di Piotr delle ultime 10 partite com’è stato? Uno che di estate mi dice: “Presidente, io voglio restare” e poi ti spacchi e giochi bene perché il tuo… perché io non rimprovero lui, io ce l’ho a morte con Bolek (agente di Zielinski, ndr) perché quando io ti offro tantissimi soldi perché sei il più pagato di tutta la squadra e Bolek non ti vuole far rimanere e ti va a vendere perché lui ci deve guadagnare, io a quel punto ho una diversa considerazione, non di te come calciatore, perché poi io devo mettere a frutto che cinicamente che cavolo mi frega di non addoprarlo? Però, se lui non s’allena, se lui non ci mette la foga. E poi se io dico, io allenatore mettiamo, non lo dirà mai Mazzarri, però uno può anche pensare se questo ha paura di infortunarsi perché magari non ha ancora firmato tutte le carte, eccetera eccetera. E io devo avere uno con il dubbio che si impegna o non si impegna? Ma poi, se io devo riscattare… Traoré ha un riscatto della Madonna. Allora, se io non l’addopro, ma come faccio a capire se lo devo riscattare o non lo devo riscattare?».