Roma-Inter, due dubbi per Inzaghi! La probabile formazione

Roma-Inter andrà in scena sabato alle 18:00. Una sfida fondamentale nella corsa scudetto per l’Inter. Per Inzaghi sono due i possibili dubbi: la probabile formazione

SCELTE – L’Inter sarà di scena sabato contro la Roma. La squadra di Inzaghi vuole consolidare il primato in classifica in attesa della ripartenza della Champions League e del recupero con l’Atalanta a fine febbraio. Per Inzaghi, verso la sfida dell’Olimpico, sono due i possibili dubbi di formazione: uno riguarda la difesa in cui, nella logica delle rotazioni, potrebbe rivedersi de Vrij in mezzo con Acerbi spostato sul centrosinistra. L’altro dubbio riguarda la fascia destra con Dumfries che potrebbe ritrovare la maglia da titolare a discapito di Darmian. Per il resto il tecnico dovrebbe confermare in gran parte l’undici che ha battuto la Juventus domenica sera: a centrocampo gli inamovibili Calhanoglu, Barella, e Mkhitaryan. Sulla corsia di sinistra Dimarco. A guidare l’attacco il match-winner dell’andata Thuram e Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez