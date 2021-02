De Grandis: «Perisic osa molto! Prendo lui tutta la vita anziché Young»

Perisic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter ieri ha battuto la Lazio sorpassando il Milan in testa alla classifica, prossimo avversario in campionato. Stefano De Grandis – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla di Perisic ed Eriksen, entrambi titolari ieri sera a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni

UN NUOVO TITOLARE – L’Inter ieri ha battuto la Lazio con Ivan Perisic e Christian Eriksen dal 1′. Secondo Stefano De Grandis, solo uno dei due può diventare titolare: «Nuovi titolari? Per uno ti do una risposta assoluta: Perisic assolutamente sì, è un giocatore molto criticato perché spesso sbaglia, ma sbaglia molto perché osa molto. Non è il suo ruolo in senso assoluto ma prendo tutta la vita Perisic anziché Ashley Young. Eriksen è importante ma a seconda delle partite che vai a fare. Secondo me sia Arturo Vidal che Roberto Gagliardini possono interpretare quel ruolo bene quanto lui, anche se in maniera diversa».