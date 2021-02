Scaroni: Â«Sorpasso Inter? Non ci abbattiamo! Ci teniamo tanto al derbyÂ»

Scaroni: «Sorpasso Inter? Non ci abbattiamo! Ci teniamo tanto al derby»

ROME, ITALY – MAY 13: Milan president Paolo Scaroni attends during the Charity Gala Dinner on May 13, 2019 in Rome, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Lega Serie A)

Milan-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Paolo Scaroni – intervenuto a “La Politica nel Pallone”, in onda su “Radio Rai” – parla all’indomani del sorpasso nerazzurro in classifica. Di seguito le dichiarazioni del presidente rossonero

FIDUCIA – Milan e Inter si sfideranno domenica alle ore 15.00, in quello che sarà un derby di alta classifica. I nerazzurro ci arrivano dopo aver sorpassato i rossoneri in testa alla classifica. Paolo Scaroni, presidente rossonero, è molto fiducioso: «Io comincio col dire che al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi, guardiamo partita dopo partita. Siamo impegnati a fare del nostro meglio in ogni partita, sono sicuro che il clima a Milanello sia sereno e non credo che ci sia un abbattimento generale della nostra squadra. Il campionato non è mai stato così bello negli ultimi anni. Milan, Juventus e Inter sono meglio piazzate delle altre ma non escludo sorprese perché la competizione è estremamente serrata».

DOPPIO IMPEGNO – Scaroni prosegue parlando del doppio impegno settimanale e di Zlatan Ibrahimovic: «Stella Rossa e Inter rappresentano fetta importante della stagione, noi ci teniamo molto all’Europa League per non parlare del derby che per noi è un momento fondamentale. Questa settimana ci dirà molto su ciò che siamo. Ibrahimovic a Sanremo? Io considero Ibrahimovic un fenomenale atleta e professionista, quindi ogni cosa che fa ha una sua logica. Sono sicuro che continuerà a dare il suo grande contributo al Milan».