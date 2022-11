De Grandis: «Juventus-Inter, le 2 hanno cominciato male. Vittoria bonifica»

Stefano De Grandis ha parlato dei big match in programma oggi, il derby capitolino tra Roma e Lazio e la grande sfida fra Juventus e Inter.

BIG MATCH – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Stefano De Grandis. «Sicuramente chi vince rientra per forza nel giro che conta, nel senso che si ricandida a certi livelli. Non parliamo di scudetto però, siccome è una corsa fra tante squadre per la Champions League, chi vince delle quattro si mette bene dal punto di vista dei numeri e psicologico perché in realtà, se vince la Juventus è come se pareggia l’Inter, però è psicologicamente che c’è il tipo di scatto. Juve e Inter sono due squadre che hanno cominciato male, quindi la vittoria nello scontro diretto bonifica per certi versi. E la Juventus addirittura, di cui si è parlato malissimo in questo avvio di stagione, supererebbe l’Inter».