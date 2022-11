Socios, l’AD Dreyfus all’attacco di DigitalBits: «Accordi che non possono mantenere»

Alexandre Dreyfus, Amministratore Delegato di Socios – uno dei main partner dell’Inter e sponsor di maglia durante la scorsa stagione – torna all’attacco di DigitalBits. In una discussione su LinkedIn, Dreyfus ha sottolineato l’impossibilità dell’attuale sponsor di maglia dei nerazzurri di mantenere gli accordi presi.

ACCORDI NON RISPETTABILI – Socios contro DigitalBits. Di nuovo. L’Amministratore Delegato del main partner dell’Inter all’attacco della società che è in questa stagione sponsor di maglia del club nerazzurro. Queste le parole di Alexandre Dreyfus: “Prima di tutto DigitalBits non ha nulla a che fare con i fan token. È una società di comodo che ha chiuso accordi che non sono in grado di soddisfare. Non credo che i club oggi e nel futuro a medio-termine possano lanciare da soli i fan token, è qualcosa che richiede un certo tipo d’investimento, di innovazione e molto altro. Ciò di cui sono convinto, però, è che sempre più squadre integreranno i fan token nel loro ecosistema. Si tratta di un elemento che va ancora sviluppato e migliorato. Ci vorranno anni, come giusto che sia“.