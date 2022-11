Juventus-Inter, sale l’attesa per i convocati di Allegri: un solo dubbio

Si scalda sempre di più la marcia di avvicinamento verso Juventus-Inter di questa sera. Tra le fila dei bianconeri sale l’attesa per la lista dei convocati, con il dubbio Dusan Vlahovic ancora da sciogliere.

UN SOLO DUBBIO – Attesa per la lista dei convocati di Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Inter di questa sera. Il tecnico bianconero non dovrebbe aver dubbi sul recupero di Gleison Bremer e Angel Di Maria (sebbene quest’ultimo sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto). Il nodo principale riguarda Dusan Vlahovic, non al meglio della forma. A rivelarlo proprio il tecnico ieri in conferenza stampa. Resta quindi da capire se il serbo sarà della partita, così come Alessandro Bastoni che è partito per la volta di Torino ma potrebbe non essere titolare nell’Inter di Simone Inzaghi a causa di uno stato febbrile.