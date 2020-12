De Grandis: “Gomez all’Inter le giocherebbe quasi tutte. Conte, no attesa”

Stefano De Grandis

De Grandis promuove Gomez per l’Inter, con l’argentino non convocato per Atalanta-Roma di oggi dopo la rottura con Gasperini (vedi articolo). Il giornalista, ospite di “Sky Saturday Night”, ha poi fatto un commento su come la squadra di Conte deve presentarsi in campo.

LE MOSSE – Stefano De Grandis parla di dove l’Inter può migliorare: «Squadra cinica come contro il Napoli? Non so se sia un’evoluzione nel gioco o un momento in cui Antonio Conte vuole la massima concretezza. Forse vuole capire dove si può sbilanciare, o un momento di tensione dopo la Champions League. Io non penso che l’Inter potrà fare tutta una stagione di attesa, forse è stato un episodio contingente quello col Napoli. La verità è che, nonostante io pensi che l’Inter possa essere a breve prima in classifica, non mi piace di più rispetto al Napoli anche se la classifica dice altro. Spero in un’evoluzione del gioco da parte di Conte, perché non si vince facilmente così. Alejandro Gomez? Nell’Inter le giocherebbe quasi tutte, anche alla Lazio lo potrebbe fare. Mentre nelle altre un pochino meno, perché il Napoli per esempio ha tanti attaccanti interessanti. Io penso che la Lazio non lo prenda, perché quasi mai prende attaccanti di trentatré anni».