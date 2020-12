Costacurta: “Gomez all’Inter perfetto! Serve uno che non dia fastidio”

Alessandro Costacurta

Costacurta sponsorizza Gomez per l’Inter a gennaio. Il Papu ha rotto con Gasperini, non è fra i convocati per Atalanta-Roma di oggi e andrà via alla riapertura del mercato: secondo l’ex difensore, ospite di “Sky Saturday Night”, sarebbe l’ideale per completare la rosa di Conte.

DA NERAZZURRO A NERAZZURRO – Sulla prossima destinazione di Alejandro Gomez l’idea di Alessandro Costacurta è chiara: «La squadra perfetta sarebbe l’Inter. Avrebbe bisogno di un giocatore così, che possa non dare fastidio ai due attaccanti e fargli arrivare palloni. Per me sarebbe il giocatore ideale. Nel 3-4-1-2? Io non credo che possa fare il dietro la punta, credo che sia ormai diventato un centrocampista e voglia fare il centrocampista».