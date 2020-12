Gomez vs Gasperini, nuovo capitolo. Non convocato per...

Gomez vs Gasperini, nuovo capitolo. Non convocato per la Roma: il motivo

Alejandro Gomez Atalanta

Rottura totale tra Alejandro Gomez e Gian Piero Gasperini. Dopo la comunicazione dei convocati per Atalanta-Roma, infatti, la società ha spiegato il motivo dell’esclusione del giocatore argentino.

ROTTURA TOTALE – Ormai sembra sempre più vicina la fine dell’avventura di Alejandro Gomez a Bergamo. L’argentino è infatti stato escluso dalla lista dei convocati per Atalanta-Roma, diramata dal tecnico Gian Piero Gasperini. Di seguito la nota della società, spiegando anche il motivo della scelta: “Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez”.