VIDEO – Parma-Juventus 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 200808611

Parma-Juventus, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



IN SCIOLTEZZA – Parma-Juventus 0-4 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. La Juventus, dopo l’1-1 contro l’Atalanta di mercoledì, passeggia al Tardini e aggancia (in attesa delle partite di oggi) l’Inter al secondo posto a -1 dal Milan. Contro il Parma non c’è partita, nonostante la prima grossa chance, in avvio, sia dei gialloblù con un tiro di Juraj Kucka che l’ex Gianluigi Buffon riesce a salvare evitando che gli passi sotto le gambe. È però un altro ex a sbloccare il risultato: Dejan Kulusevski. Lo svedese al 23’ riceve un cross da sinistra di Alex Sandro e piazza il pallone alle spalle di Luigi Sepe. Pessimo il posizionamento della difesa del Parma nella circostanza, tutta schiacciata. Tre minuti dopo discorso vittoria già chiuso, perché Cristiano Ronaldo salta altissimo su cross di Alvaro Morata e di testa firma il raddoppio della Juventus. Per il portoghese i gol sono due: al 48’ riceve palla da Aaron Ramsey sul centro-sinistra e in diagonale trafigge Sepe per la seconda volta. Kucka ha la chance stavolta per il punto della bandiera, ma sulla linea Buffon gli nega ancora la gioia della rete. La trova invece a cinque minuti dalla fine Morata, di testa su cross di Federico Bernardeschi. Anche qui difesa del Parma molto rivedibile, ma la vittoria della Juventus era già definita da tempo. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.