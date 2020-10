Dalbert stavolta parte dalla panchina, ma il suo Rennes perde e scivola

Dalbert è passato dall’Inter al Rennes e, dal momento del suo arrivo, i francesi non hanno più vinto. Stasera è arrivata anche una sconfitta pesante in casa, nell’anticipo di Ligue 1 contro l’Angers.

BLOCCATI – Sarà certamente un caso, ma da quando Dalbert Henrique è al Rennes i rossoneri francesi non vincono più. Prima in classifica alla sosta per le nazionali di ottobre, la formazione allenata da Julien Stéphan si è bloccata con la ripresa delle attività. Dopo l’1-1 sul campo del Dijon ultimo venerdì scorso, costato il sorpasso dal Lille e l’aggancio da parte del PSG, c’è stato l’esordio in Champions League. Martedì, nonostante il gol del vantaggio nella ripresa, il Krasnodar ha raggiunto l’1-1. In tutte e due le partite Dalbert è partito titolare, ma stasera si è accomodato in panchina. È andata anche peggio: l’Angers si è imposto 1-2 al Roazhon Park. Il difensore brasiliano, in prestito dall’Inter, ha preso il posto di Adrien Truffert al 71′. Troppo tardi, con gli ospiti già in vantaggio e senza riuscire a evitare la prima sconfitta stagionale. Il Rennes di Dalbert tornerà in campo mercoledì alle ore 21 in Champions League, con la trasferta contro il Siviglia per la seconda giornata del Gruppo E.