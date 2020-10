Genoa-Inter, Maran recupera quasi tutti: chi dei guariti in formazione?

Rolando Maran Genoa

Genoa-Inter si giocherà domani alle ore 18, come anticipo della quinta giornata di Serie A. Maran può fare una formazione più o meno “normale”, dato che quasi tutti i giocatori colpiti dal Coronavirus sono ormai guariti.

CHI GIOCA? – Genoa-Inter vede il ritorno dei rossoblù al Ferraris, dove hanno giocato solo alla prima giornata battendo 4-1 contro il Crotone. La formazione di Rolando Maran avrebbe dovuto disputare in casa anche il match col Torino prima della sosta, rinviato per i casi multipli di Coronavirus. Ora sono rimasti positivi solo Petar Brlek e Darian Males, quest’ultimo peraltro di proprietà dell’Inter e in prestito proprio al Genoa. Come loro indisponibile Stefano Sturaro, infortunato, e Lasse Schone, escluso (fra le polemiche) dalla lista Serie A. 3-5-2 (o 3-4-1-2) il modulo dei liguri, con Edoardo Goldaniga che dovrebbe avere la meglio su Mattia Bani in difesa (non al 100%). Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta sono tornati in gruppo, ma visti i pochi allenamenti andranno solo in panchina. A centrocampo il classe 2001 Nicolò Rovella dovrebbe giocare ancora contro i nerazzurri, con cui ha collezionato le uniche due presenze nella scorsa stagione. L’alternativa è Miha Zajc, un altro guarito, mentre a sinistra c’è Luca Pellegrini. Davanti con Goran Pandev ballottaggio aperto: può essere confermato l’uzbeko Eldor Shomurodov. Questa la probabile formazione di Maran per Genoa-Inter: Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Lu. Pellegrini; Pandev, Shomurodov.