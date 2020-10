Pedullà: “Conte fa 0-0, con una contraddizione. Inter perfetta”

Condividi questo articolo

Alfredo Pedullà

A Pedullà non è piaciuta la conferenza stampa di Conte di questo pomeriggio (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma durante “Aspettando il weekend” su Sportitalia, sostiene che l’Inter abbia fatto di tutto per accontentarlo e ora si aspetta dei risultati. Di seguito la sua analisi.

CONTESTATO – Alfredo Pedullà valuta (male) la conferenza stampa di Antonio Conte: «Al 20′ siamo sullo 0-0, con poche occasioni da gol. Cioè: dice tutto e il contrario di tutto, per me dice nulla. Dice che è contento, poi alla fine se stringi contano i risultati: glieli chiedono, possibilmente con prestazioni convincenti, e devono arrivare. Ha perso il derby, ha perso due punti con la Lazio, ha giocato una partita schizofrenica con la Fiorentina rimediata alla fine e una altalenante col Borussia Monchengladbach. Possiamo dire che va tutto bene, ma non va tutto bene. Anche per alcune scelte che non sono state felici e perché deve portare avanti il suo verbo. Magari, per risponderci su Aleksandar Kolarov, lo metterà centrale quindici partite di fila».

NON ACCERCHIATO – Per Pedullà non è colpa di stampa o tifosi se l’Inter non vince: «Non ci sono alibi. Non è l’ambiente esterno: giudichiamo in base alla qualità delle partite e i risultati che portano a casa. Se non combaciano queste due cose, con il mercato fatto e gli investimenti, faremo le nostre valutazioni. La contraddizione strisciante di Conte, per me, è che se gli fai una domanda su Diego Godin dice di chiedere alla società. Invece tutte le questioni di mercato le hanno indirizzate sulle sue richieste, da quel famoso summit. Mai come questa volta, più che dell’anno scorso, è stato accontentato anche nei dettagli. Adesso non prendiamoci un po’ in giro: l’Inter secondo me è stata perfetta, anzi ha esagerato per quanto ha messo a disposizione di Conte».