Brozovic diventa pedina di scambio per l’Inter? Idea dalla Spagna per lui

Brozovic non ha certo avuto un inizio di stagione perfetto all’Inter. Il centrocampista croato, rispetto agli anni scorsi, non sembra essere più intoccabile e iniziano a esserci voci di mercato già per gennaio. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo sostiene che si stia pianificando uno scambio con l’Atlético Madrid.

CAMBIO DI SLAVI? – L’Inter ha dimostrato grossi problemi in difesa in questo inizio di stagione: dieci gol subiti nelle prime cinque gare, due esatti di media a partita. Per questo motivo, secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, i nerazzurri si starebbero muovendo per trovare un altro difensore. Dall’Atlético Madrid è spuntata l’opzione Stefan Savic, già visto in Serie A con la maglia della Fiorentina, in uno scambio. Marcelo Brozovic sarebbe il giocatore individuato da inserire nell’operazione con i colchoneros, visto che c’è una doppia necessità. Se quella dell’Inter è trovare un difensore in più quella della formazione allenata da Diego Pablo Simeone è inserire un centrocampista. Thomas Partey è andato via a fine mercato, con l’Arsenal che ha pagato la clausola rescissoria, e non è stato rimpiazzato. Da capire se all’Atlético Madrid potrà interessare Brozovic, che però lato Inter può essere il sacrificato per arrivare a Savic.

Fonte: Mundo Deportivo