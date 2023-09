Dalbert da Inter a… Inter! Vicino il ritorno in Brasile (da svincolato)

Dalbert dopo le esperienze tutt’altro che esaltanti in Serie A in prestito, men che meno all’Inter, è pronto a tornare a giocare in patria da svincolato.

IN PATRIA – Dalbert dopo il grave infortunio ha lasciato l’Inter in scadenza di contratto. Dopo le tante occasioni non sfruttate in prestito (Serie A e Ligue 1) e l’esperienza in nerazzurro decisamente fallimentare, è pronto a tornare a giocare in Brasile all’Internacional de Porto Alegre. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il terzino brasiliano firmerà un contratto di un anno.