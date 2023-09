Agresti: «Inzaghi ha una grande qualità. Lui e Pioli valori aggiunti»

Agresti elogia Inzaghi all’indomani dell’ufficialità del rinnovo con l’Inter. Secondo il giornalista l’allenatore nerazzurro e il suo rivale nel derby Pioli hanno un vantaggio rispetto ad altri tecnici (non lo nomina, ma il riferimento evidente sembra per Mourinho).

LA FIRMA – Stefano Agresti, a Radio Radio Mattino, commenta il rinnovo di Simone Inzaghi: «Gli allenatori dipendono dai risultati. Quelli che oggi sembrano intoccabili magari fra un mese sono sulla graticola, e viceversa. Inzaghi è stato messo in discussione in un periodo in cui i risultati erano molto negativi, quando l’Inter non funzionava. Ha perso un numero di partite in campionato che non sono e non possono essere da Inter, le coppe nazionali le ha vinte un’altra volta ma quelle non sono sufficienti. L’Inter è un grande club internazionale, in questo la finale di Champions League è stata decisiva. Possiamo raccontare la storia che vogliamo, ma sarebbe stata differente se fosse andato fuori negli ottavi. È un rinnovo meritato? Sì, alla luce della finale che ha raggiunto. Poi Inzaghi ha secondo me una grande qualità, che oggi in Italia è particolarmente utile: è un uomo-azienda. In un calcio in cui i nostri club hanno poca possibilità di spendere, e spesso più necessità di vendere, avere degli uomini-azienda come Inzaghi o Stefano Pioli diventa un valore aggiunto. Avere uno che ti rompe sempre le scatole e si lamenta può essere un problema».