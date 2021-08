Dalbert in campo col Cagliari: titolare nell’ultima amichevole (con sconfitta)

Dalbert ha giocato nella partita amichevole che il Cagliari ha perso in casa del Mallorca. Per il difensore, in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, era l’ultimo test non ufficiale.

IN CAMPO – Dalbert Henrique è partito titolare nell’amichevole fra Mallorca e Cagliari, giocata stasera alle Baleari. Per il trofeo Ciudad de Palma hanno vinto 1-0 i padroni di casa, con un gol di Dani Rodriguez al 42′. Era l’ultima partita non ufficiale per i sardi, che sabato prossimo (ore 21) debutteranno in Coppa Italia contro il Pisa (vedi calendario). Per Dalbert settantadue minuti in campo, prima di essere sostituito da Charalampos Lykogiannis, al 27′ ha sfiorato il gol con un tiro da fuori parato in due tempi dal portiere avversario. Da ricordare che in Mallorca-Cagliari non ha giocato Nahitan Nandez, che non si è presentato in aeroporto (vedi articolo).