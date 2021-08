Nandez forza la mano per l’Inter? Niente volo a Maiorca con il Cagliari

Nandez in trattativa con l’Inter per lasciare Cagliari prova a forzare la mano per accelerare l’operazione. Come riporta su Twitter Marco Conterio di “TMW”, il giocatore non si è presentato al volo per Maiorca

STERZATA − L’Inter è da tempo in orbita Nandez con il centrocampista uruguaiano scelto come possibile erede di Achraf Hakimi. Probabilmente per forza la mano e far accelerare la trattativa tra Inter e Cagliari, il centrocampista ha deciso di non partire con la squadra. Questo il tweet di Conterio: «Scoppia il caso Nahitan Nandez a Cagliari. Al centro di una trattativa di mercato con l’Inter, non si è presentato al volo per Maiorca con la squadra. Il ds Capozucca a TuttoMercatoWeb “Atteggiamenti irrispettosi non faranno cedere il Presidente, non accettiamo forzature».