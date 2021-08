Dzeko all’Inter, ecco perché la Roma può favorire il trasferimento – Sky

Dzeko con Zapata per l’Inter una volta che Lukaku sarà ufficialmente un giocatore del Chelsea. Questa la soluzione che la dirigenza sta cercando di portare a termine per sopperire alla nuova pesante cessione, stando a Manuele Baiocchini di Sky Sport.

I SOSTITUTI – Partito Romelu Lukaku toccherà trovare un nuovo centravanti. Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, parla di doppio colpo: «Ci sono un po’ di idee, ovviamente, per l’Inter. Le trattative vanno avanti segretamente, perché aveva pensato che sarebbe potuta arrivare un’offerta importante per Lukaku ma finché non aveva la certezza dei soldi non poteva portarle avanti. Due nomi su tutti: Duvan Zapata dell’Atalanta, valutazione quaranta milioni di euro ma dovrà trovare un sostituto, l’altro che sta prendendo quota con forza adesso è quello di Edin Dzeko. Due anni fa era stato veramente vicino all’Inter, poi non venne trovato l’accordo con la Roma e rinnovò un po’ a sorpresa coi giocatori. Dzeko ebbe la promessa, da parte della società, che se fosse arrivata un’offerta da un club altrettanto importante la Roma avrebbe agevolato la situazione. Ora si trova nella stessa situazione».