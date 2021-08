Zapata-Inter, intesa di massima! Si lavora con l’Atalanta sui dettagli – SI

Zapata si avvicina all’Inter come primo sostituto di Lukaku. Per l’attaccante colombiano, secondo Sportitalia, c’è un’intesa di massima e si lavora ai dettagli con l’Atalanta.

SI CHIUDE? – In campo questo pomeriggio con l’Atalanta (vedi articolo), Duvan Zapata potrebbe aver chiuso a Londra la sua esperienza coi bergamaschi. Secondo Sportitalia c’è l’intesa di massima con l’Inter, per far sì che sia lui uno dei sostituti di Romelu Lukaku, assieme a Edin Dzeko (vedi articolo). La cifra segnalata è quaranta milioni di euro, ma le due società stanno lavorando sui bonus. Possibile che la fumata bianca per Zapata all’Inter arrivi a breve.