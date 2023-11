Daino: «Occhio al contraccolpo Juventus contro l’Inter»

C’è molto da vedere in Juventus-Inter, visto come arrivano le due squadre al derby d’Italia. Per l’ex difensore Daino la partitissima di domenica sera definirà la strada da prendere per entrambe.

LA GESTIONE – Daniele Daino, a Sportitalia Mercato, sul derby d’Italia: «Per me non ha nulla da perdere né l’Inter né la Juventus. Ci può essere il sorpasso o andare a +5, ma è una partita dove aggiungere qualcosa. Se c’è una squadra che ha l’opportunità di dare un segnale di crescita e di motivazione è proprio la Juventus: ci può stare perdere a Torino, ma l’Inter potrebbe rimettersi in piedi perché è strutturata e coperta in tutti i ruoli. Non vedo problemi nell’Inter, viceversa se dovesse vincere mi piacerebbe vedere il contraccolpo dato alla Juventus. Quest’anno ha avuto una solidità mai messa in discussione, arriverebbe una sconfitta in un momento che darebbe il contraccolpo. Questa è una partita determinante per il futuro della Juventus, che però se dovesse perdere non si arenerebbe: è fondamentale a livello mentale».