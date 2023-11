Pedullà: «Se l’Inter battesse la Juventus sarebbe più del +5»

Per Pedullà Juventus-Inter di domenica sera vale molto di più dei tre punti in palio. Il giornalista, che stasera è in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, va ben oltre la classifica.

IN SALUTE – Alfredo Pedullà valuta il momento: «La boccata d’aria fresca l’Inter ce l’ha dall’inizio della stagione. Non ha avuto degli incidenti, la sconfitta interna col Sassuolo è una virgola subito ridimensionata. Non penso sia importante nemmeno a livello numerico: se vinci vai a +5, se perdi sei superato. Ma cinque punti a novembre sono nulla: se l’Inter, però, dovesse sbancare anche Torino andrebbe ben oltre i cinque punti di vantaggio. Sarebbe un plebiscito quasi definitivo sull’essere favoriti per lo scudetto. Viceversa, il sorpasso della Juventus sarebbe un coronamento del terzo anno di Massimiliano Allegri. Andrei oltre i numeri: è una partita di forte importanza per come ne potresti uscire fuori».