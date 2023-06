D’Agostino: «Come Onana pochi altri in Europa. Brozovic…»

Gaetano D’Agostino, ex calciatore di Serie A, ha giudicato su TMW Radio il mercato fatto dall’Inter, risultando dubbioso sulla cessione di André Onana.

DUBBI – D’Agostino in questo modo: «Io non sopporto l’ipocrisia, sono cifre irrinunciabili. Non posso sentire che l’Arabia Saudita possa essere uno dei progetti migliori dei prossimi anni, perché uno che lascia la Champions League e probabilmente la nazionale lo fa solo per i soldi. Già il mercato era stato rovinato dall’Inghilterra, ora con questi contratti surreali si va a peggiorare. Non c’è più equilibrio, posso capire il Newcastle per Tonali a 80 milioni, però dare 20-30 milioni all’anno per Brozovic no dai. Ci piace il derby di mercato tra Inter e Milan, ma senza Brozovic, Onana, Lukaku e Dzeko la spina dorsale della rosa non c’è. Sostituire Brozovic non è facile, Frattesi è forte ma è diverso, simile a Barella. Voglio capire cosa farà Inzaghi, come Onana ce ne sono pochi in Europa»