Visnadi: «Thuram non vale Dzeko, ci sarà grande attenzione»

Marcus Thuram è il primo acquisto estivo del calciomercato dell’Inter, Gianni Visnadi ha dato un suo parere in collegamento su Sky Sport.

ATTACCANTI – Visnadi giudica l’operazione: «Oggi 28 giugno l’attacco dell’Inter è più debole di quello del 10 giugno a Istanbul. Usciti Dzeko e Lukaku, c’è Thuram che non vale Dzeko. Il francese lo seguo da anni, ho simpatia per i figli d’arte, per lui ci sarà grande attenzione. Non mi ha mai convinto come attaccante e realizzatore, sostituisce Dzeko e Lukaku che hanno fatto tanti gol. Secondo me a parametro zero 6 milioni in 5 anni sono comunque tanti».